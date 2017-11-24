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Engin Günaydın'dan Cem Yılmaz'a cevap

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Engin Günaydın'dan Cem Yılmaz'a cevap
Cem Yılmaz geçen hafta “Komedyenler arasında sonuncuyum. Çünkü hepsine tur bindirdim" açıklamasına bir yanıt da Engin Günaydın'dan geldi

Cem Yılmaz’ın, “Komedyenler arasında sonuncuyum. Çünkü hepsine tur bindirdim” sözlerine ilk cevap Yılmaz Erdoğan'dan gelmiş, usta komedyen “Ben o yarışı görmedim, ne zaman yapmış?” demişti.

Gülse Birsel’in yazdığı ‘Aile Arasında’nın başrolünde oynayan Engin Günaydın ise Cem Yılmaz’ın bu sözlerini ti’ye aldı.

Günaydın "Yarıştan haberim olsaydı, gardımı alırdım" dedi.

45 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: 
Ben rakip olarak değil partner olarak düşünüyorum. Komedide rakip yoktur. Herkes kendi alanında hareket ediyor. Ama yine de bundan sonraki yarışları bana önceden söylerlerse, sevinirim.

Gece gezmelerine ara verdiğini de söyleyen Engin Günaydın, “Durduk yere parti yapana hasta gözüyle bakarlar” diye konuştu.

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