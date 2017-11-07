Enis Berberoğlu davasında flaş gelişme

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasını bozmaya ilişkin karar usule aykırı bulundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti. Mahkemenin kararında İstinaf Mahkemesi’nin kendisini temyiz merci olan Yargıtay’ın yerine koyduğu belirtildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin, CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu’nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin verdiği bozma kararının ardından kendilerine geri gönderilen dava dosyası üzerindeki incelemesini tamamladı.