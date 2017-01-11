Enis Berberoğlu'na müebbet hapis istemi

MİT TIR'ları davasında savcı mütalaasını açıkladı. CHP'li Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi.

Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun mühimmat yüklü MİT TIR'ları haberlerine ilişkin ana dosyadan ayrılmasına hükmedilen "silahlı terör örgütüne, üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme' iddiasıyla süren davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı Mehmet Yeşilkaya mütalaasında Dündar, Gül ve Berberoğlu'nun örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 10 yıla kadar hapis cezasını talep etti. Savcı Yeşilkaya Berberoğlu için ayrıca gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan müebbet hapis cezası istedi. Duruşma 1 Mart'a ertelendi.