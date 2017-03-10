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Ensar Vakfı'ndaki tecavüzü soran kadınlar darp edildi

Ensar Vakfı'ndaki tecavüzü soran kadınlar darp edildi
AKP Kuzey Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi'nin organize ettiği programda Ensar Vakfı'ndaki tecavüz olayını soran kadınlar AKP'liler tarafından darp edildi.
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