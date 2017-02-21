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Ensar Vakfı'ndan MHP'ye ziyaret

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Ensar Vakfı'ndan MHP'ye ziyaret
Ensar Vakfı, MHP Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

MHP Ordu İl Başkanlığı, Ensar Vakfı yöneticilerini ağırladı.

Samimi pozların verildiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, "Ensar Vakfı Başkan Ve Yönetim Kurulu Arkadaşlarımıza Bizleri Ziyaret Ettikleri İçin Teşekkür Ederiz.." paylaşımında bulundu.

 

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