Ensarioğlu:"PKK, Kürdistan'ı parçalıyor, silah bırakmalı!"

AKP'li Ensarioğlu, terör örgütü PKK'nın sözde 'Kürdistan'ı' parçaladığını ve bu yanlışın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Irak'ın Sincar bölgesinde terör örgütü PKK ile Barzani peşmergeleri arasında yaşanan krizi değerlendirdi. Ensarioğlu, "Şengal Kürdistan'ın parçasıdır. PKK Kürdistan'ı parçalamak için uğraşıyor. Bunu kimin emriyle yapıyor, kimin için yapıyor? Bu emri kim veriyor? İran mı bu emri veriyor, Almanya mı bu emri veriyor? Kürdistan'ı kim parçalamak istiyor? PKK kalkmış Kürdistan'ı parçalamaya çalışıyor. Bu yanlıştır, kimse de bunu kabul etmez" dedi.

Irak'ta Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24'e konuşan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Sincar'da (Şengal) terör örgütü PKK ile KDP arasında yaşanan gerilim, çözüm sürecine dönülmesi talepleri ve referandum çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. PKK’nın Sincar'daki varlığının kabul edilmez olduğunu belirten Ensarioğlu, "Şengal Kürdistan’ın parçasıdır. PKK Kürdistan’ı parçalamak için uğraşıyor. Bunu kimin emriyle yapıyor, kimin için yapıyor? Bu emri kim veriyor? İran mı bu emri veriyor, Almanya mı bu emri veriyor? Kürdistan’ı kim parçalamak istiyor? PKK kalkmış Kürdistan’ı parçalamaya çalışıyor. Bu yanlıştır, kimse de bunu kabul etmez" dedi.