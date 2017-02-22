Enstrümanları çalanlar kim?..

Ben ekonomiden hiç anlamam, cebimdeki paranın bile hesabını yapamam.

Dolar ve Euro'da düşüş devam ediyor hatta önümüzdeki günlerde de etmeye devam edecekmiş!

Ekonomistler döviz, altın ve borsa için "ekonominin enstrümanları" ifadesini kullanırlar.

Ben nedenini bilemem ama müzikteki enstrümanlar aklıma gelir.

Aslında müzikten de anlamam ama,

Davul, tef gibi vurmalı,

Ney, flüt, saksafon gibi üflemeli,

Ut, kanun, saz, gitar, keman gibi telli enstrümanları bilirim.

Bu enstrümanları çalan sanatçıların yaptıkları müziği dinlemeye bayılırım.

Neyse konumuz ekonominin enstrümanlarına gelelim.

Birer enstrüman ya, dövizi, altını ve borsayı kimler çalıyor?

Daha açık sorayım ki varsa anlayan bana anlatsın ben de sizlere anlatayım.

Enstrümanları çalanlar yani yönetenler sayesinde, döviz tarihi rekorları kırıp dolar ve Euro 4 lirayı aşıp, altın ve borsa dibe vurmuştu.

Cumhurbaşkanının çağrısı ile Türk Milleti ve Devletin kurumları koşar adım ellerindeki avuçlarındaki, yastık altındaki ile bankalardaki dövizlerini Türk Lirasına çevirdiler.

Şimdi de rüzgâr tersine döndü ama bu çağrıya uyanlar da zarar ettiler.

Peki, kim ya da kimler kazandılar?

Bu enstrümanları çalanları soruyorum anladınız değil mi?

Döviz ucuzken alıp, pahalı iken satanlar, borsa düşük iken alıp yükselince satanlar ve altın düşük iken alıp yükselince satanlar yani bu al-sat işinden milyarlar kazananlar kimler?

Ben şimdi davulu çalıyorum güm, güm, güm diye, sağır sultan dahi duysun diye...

Dövizi, altını ve borsa denilen enstrümanları çalanlar, millî gelirimizi de ceplerimizdeki paraları da çalanlardır ki tekrar tekrar soruyorum kim bunlar?

Bizler fakirleşirken ekonominin enstrümanları ile çalıp oynayarak paralarına para katanlar kimler?

Ben ekonomiden de anlamam müzikten de anlamam ama bir gazeteci olarak hiç kimselerin sormadığını sormaktan, hırsızlıkları da teşhir etmekten anlarım.

Ve anladığım da şudur; birileri ekonominin bu enstrümanlarını çalarak bizleri soyup soğana çeviriyor, birileri de seyrediyor, bir kısım medya ise başkanlık rüyası görmek için uykuda.

Neyse zenginin parası, züğürdün çenesi derler ya...