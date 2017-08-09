Erbil Başkonsolosu sözde bayrağın önünde!

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Peşmerge yönetiminin kontrolündeki Zaho Üniversitesi'ni ziyaret edip, sözde Kürdistan bayrağı önünde poz verdi. Görüşmede, üniversite rektörü Türkiye toprakları için “Türkiye Kürdistan'ı” ifadesi kullandı.

AKP hükümetinin Barzani ile yakınlaşmasında yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Peşmerge başı Barzani’nin, Türkiye’de ağırlandığında göndere çekilen sözde Kürdistan bayrağından sonra bir skandal daha yaşandı.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İmam, bağımsızlık referandumuna hazırlanan Peşmerge bölgesindeki Zaho Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversite rektörünün makamında başlayan görüşmede, TRT Kürdi, TRT Haber, AA, Rudaw TV gibi kanalların hazır bulunması dikkat çekti.

KÜRDİSTAN BAYRAĞI ÖNÜNDE GÖRÜŞME

Başkonsolos İnam, Zaho Üniversitesi Rektörü Dr. Lezgin Abducemil ve öğretim üyeleri tarafından karşılandı. Rektörün odasında gerçekleşen görüşme sırasında skandal görüntüler sergilendi. Rektörün makam koltuğunun arkasında sözde Kürdistan bayrağının asıldığı görülürken, yanındaki Barzani fotoğrafları dikkat çekti.

Üniversite rektörü Abducemil, sözde bayrağın medya tarafından çekilmesi için makam koltuğuna oturmak yerine Başkonsolos’un karşısına oturması dikkat çekti.

BAŞKONSOLOS İNAM: “TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR”

İkili görüşmenin ardından rektör Abducemil ile ortak basın toplantısı düzenleyen İnam, "Zaho bizim için çok önemli çünkü komşumuz, Irak'a açılan kapımızdır. Bu vesile ile Zaho Üniversitesi de bizim komşu üniversitemiz olduğu için Türkiye de önemli bir yeri var." dedi.

REKTÖR’DEN KÜRDİSTAN TANIMI

Zaho Üniversitesi Rektörü Abducemil de Türkiye Başkonsolosu İnam'ın üniversitelerine yaptıkları ziyaretin kendileri için önemine değinerek, "Zaho, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin en önemli geçiş kapısıdır. Üniversitemizin, Türkiye'deki üniversitelerle ilişkileri çok önemlidir. Bunun birçok nedeni vardır. Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve turizm açısından önemli bir yeri var. Aynı zamanda buradan Türkiye'ye giden binlerce öğrencimiz var. Bu ziyaret vesilesiyle Türkiye'deki üniversitelerle ilişkilerimizin daha da güçleneceğini ümit ediyoruz."

BAŞKANLIK REFERANDUMUNDA “EVET” İÇİN KAMPANYA DÜZENLEMİŞLERDİ

ABD’nin desteğiyle yapacağı referandumla Sözde Kürdistan ilan etmeye hazırlanan Barzani, Türkiye’deki 16 Nisan referandumu için kampanya düzenlemişti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki Kürt kökenli vatandaşları ikna etmek için çalışan Barzani, birçok ilde seçim ofisi açmıştı.

Barzani’nin referandum kararı almasından sonra AKP kamuoyunun tepkilerini azaltmak ve oy kaybını engellemek için “kınama” mesajları yayınlamıştı.

Ancak Başkonsolos’un son ziyareti ve sözde bayrak önündeki sözleri, Barzani-AKP ittifakının en üst düzeyde devam ettiğini gözler önüne serdi.

AKP KONGRESİNDE “TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR” DENİLEREK KARŞILANMIŞTI

Peşmerge başı Barzani, AKP’nin geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği Olağan Kurultaylarından birinde onur konuğu olarak ağırlanmış ve tribünler tarafından “Türkiye seninle gurur duyuyor” karşılanmıştı.