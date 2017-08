Erciyes'e gelen konuğumdur...

İletişim teknolojisi gelişince gazeteciler ile beraber okuyucuların da işi hafifledi. İnternet arşivi gerçekten mucize. Erciyes Kurultayına dair neler yazmışım diye tıklayınca yüzlerce sonuçla karşılaştım. 2007'den öncesi yok. Buna rağmen Türk Milliyetçilerinin, ülkücülerin Ergenekon'dan yeniden çıkışının sembolü sayılıyor Erciyes. Erciyes'te bir araya gelen idealistlerin oluşturduğu sinerji, Türk düşmanlarını ürkütmüş olmalı ki, siyasi ve hukuk tarihimizin yüz karası olan "Ergenekon kumpası" hazırlandı. Ardından Balyoz vs... Demek ki Erciyes'teki Türk kurultayı birilerini fena halde ürkütmüş. Sadece Erciyes mi? İlki Antalya'da 1992'de yapılan Türk Devlet ve Toplulukları Kurultayı'nın tüm dünya Türklüğünü heyecana getirmesi de ürkütmüştü Türk'ün düşmanlarını...

***

Her şeyden önce Erciyes ve TÜDEV'in Türk Kurultayları herhangi bir partinin organizasyonu olmadığının altını çizmeliyim. Evet merhum Alparslan Türkeş başlatmıştır. Ancak her fırsatta ısrarla bu kurultayların partinin faaliyeti olmadığını, Türk Milletinin birlik ve bütünlüğü için yapıldığını dahası bir devlet politikası haline dönüştüğünü vurgulamıştır. Nitekim Türk Kurultayları Cumhurbaşkanlarının himayesinde, hükümetin katkılarıyla sürdürüldü. Zaman zaman devrin hükümetleri (Refahyol) maddi destekten kaçındı. Birileri taş koymaya çalışsa da merhum Türkeş "devlete küsülmez" anlayışı ile kendi imkânlarıyla sürdürdü. Günün birinde her iki kurultayın kurucusu olduğu partinin Genel Müdürü tarafından yasaklanacağını elbette aklına dahi getiremezdi.

Değerli okurlar, merhum Türkeş'in kurduğu TÜDEV'in kurucu üyeleri halen hayatta... Kurucular kurulu arasında Devlet Bahçeli yoktur... DSP-MHP-ANAP Koalisyon hükümetinde bir müddet devam eden kurultay en son Samsun'da yapıldıktan sonra yasaklanmıştır. 2007'de Azerbaycan'da yapılan kurultaya MHP milletvekilleri ve yöneticilerinin katılmasını da bizzat Bahçeli yasaklamıştır. Türk Dünyası ve Türklük ile ilgili kaygısı ve kavgası olmayan AKP hükümetlerinin işine gelmiştir bu yasak. Devlet ve belediye bütçelerinden çeşitli festivaller için harcanan milyonlarca dolar malumunuz. TÜDEV ve benzeri kuruluşların hazırlayıp devletin yetkili kurullarına sunduğu projeler kabul görmemektedir.

Sadece Türkiye sınırları içinden değil dünyanın dört bir yanından konukların geldiği Erciyes Kurultaylarında devletin tek kuruş katkısı yoktu. Hele hele Bahçeli'nin önce "kene" bahanesi, daha sonra "PKK terörü ve suikast" iddiası ile yasakladığı kurultayı idealistçe devam ettiren bir avuç koca yürekliler çoluk-çocuklarının nafakası ile gerçekleştirmekteydi. Eskisi gibi yüzbinleri ağırlayamıyorlardı ama Kurultay ruhunu canlı tutuyorlardı. Bu defa yasak devletin bizzat kendisi tarafından geldi. Hadi geçtiğimiz yıl 15 Temmuz darbesinin ilk günleriydi. Anlaşılabilir. Ancak bu yıl Valiliğe her yıl verilen dilekçeye sözlü olarak önce "yapabilirsiniz" diyen yetkililer kurultaya bir kaç gün kala niçin "yapamazsınız!" der... Bir ilin Valisi, belediye başkanı o ilde kültür ve turizm programlarını teşvik eder. Erciyes'e nereden bakarsanız gelecek 40-50 bin kişinin o ile katkısını hesaplayamaz mı? Bu yasaklama son yıllarda ruh ikizi haline dönüşen bir ittifakın ürünü olamaz mı? AKP'nin güdümüne, emrine girmiş MHP'nin bu ortaklıktan doğan hukuk ile mini bir ricası olduğunu cümle alem biliyor.

***

Sözü özü... Dadaloğlu Kayserilidir. Erciyes'in eteklerindeki yaylaların çocuğudur. Ellerinden meraları, otlakları alınıp zorunlu iskan emri geldiğinde: "Ferman Padişahınsa dağlar bizimdir" demiştir.

Erciyes bir ulu dağ... Tekir Yaylası uçsuz bucaksız bir alan...

Yaz mevsimi boyunca sadece Kayseri'den değil çevre illerden hatta yurt dışından gelenler çadırını kurup üç-beş gün yayla havası alır. Piknik yapar günübirlik. Her yıl gittiğim gibi kalkıp Ankara'dan varacağım Tekir Yaylası'na... Bakalım seyahat özgürlüğümü kim kısıtlayacak. Pazar (yarın) günü Tekir'de olacağım. Babamın, atalarımın yaylasına gelenler de konuğumdur... Özel davetiyeye gerek yoktur.