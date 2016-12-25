Erdal Beşikçioğlu, Behzad Ç. ile ilgili tarih verdi

Birkaç aydır ekranlara döneceği konuşulan Behzat Ç. karakterine can veren Erdal Beşikçioğlu canlı yayında açıkladı.

Güneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda’nın bugünkü konuklarından biri ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu’ydu… Ünlü oyuncu, canlandırdığı Behzat Ç. karakterinin ekranlara döneceği müjdesini canlı yayında verdi.

Geçtiğimiz aylarca, sevilen dizi karakteri Behzat Ç.’nin ekranlara döneceği haberi tüm izleyenleri sevindirmişti. Beşikçioğlu, “Dizinin yayını için dijital platform Blu TV'yle konuşuyoruz” diyerek, internetten izlenebileceğinin sinyallerini vermişti. Bugün ise katıldığı programda, 13 bölümlük Behzat Ç. çekeceklerini ve yaza yayınlanacağını açıkladı.