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Erdoğan: 14 yılda ülkeye çağ atlattık! Bunu ABD bile başaramadı

Erdoğan: 14 yılda ülkeye çağ atlattık! Bunu ABD bile başaramadı
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