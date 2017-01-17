Erdoğan: 14 yılda ülkeye çağ atlattık! Bunu ABD bile başaramadı

SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Ülkeye 14 yılda çağ atlattık. Bunu ABD bile başaramadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılışta yaptığı konuşmada finans sektörüne kredi ve faiz uyarısında bulundu.

Erdoğan “Sevgili kardeşlerim “paranızı bankada tutun” dendiği zaman, bilin ki “Parayı git bankaya yatır, patron kimlerde onlar da vurgun yapsın” denmek istiyordur. Burada bir şeyi ifade etmek istiyorum, finans sektörünün sahibi durumunda olanlar iş adamlarına, yatırımcılara gerekli kredi musluklarını açmıyorsa karşısında bizi bulacaktır.

Verilen krediler insanı çıldırtırcasına yüksek değil de düşük faizle olduğu zaman yatırımcıların elini rahatlatacaktır, teşvik edecektir. Benim bu sözlerim tabii birilerinin hoşuna gitmez. Bundan memnun olmazlar. Bazıları da cumhurbaşkanı olarak siz söylemeyin başkaları söylesin diyor. Ya olur mu canım sorumluluk makamıyım ben. Ben milletimin haklarını sonuna kadar korumaya mecburum” diye konuştu.

“EKONOMİK TERÖR”

Acımasız parayı kullananları ben ‘ekonomik terör estiriyorlar’ diye vasıflandırıyorum. Terör örgütlerinin eylemlerine ve hedeflerine baktığımızda işin gerisinde ekonomik bir mesaj bulunduğunu görürsünüz, oradan sizi vurmak isterler. Türkiye’nin en önemli markası olan İstanbul’da bir gün bölücü örgüt diğer gün DEAŞ tarafından saldırılması tesadüf değildir. Döviz kurundaki hızlı artışın rasyonel şartlara dayanmadığını, meselenin tüketiciyi rahatsız etmek olmadığını kim söyleyebilir.

KONUŞMASINA REİNA SALDIRISI İLE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili olarak “Yılbaşında Ortaköy’de yaşanan terör saldırısının failinin dün gece güvenlik güçlerimizin operasyonuyla yakalandı. daha önce de ifade ettim, artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür” dedi.

SGK binalarının açılış töreninde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kaza sebebiyle yaşanan kayıplardan dolayı üzüntülerimi iletiyorum. Yılbaşında Ortaköy’de yaşanan terör saldırısının failinin dün gece güvenlik güçlerimizin operasyonuyla yakalandı. daha önce de ifade ettim, artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür.

Değerli kardeşlerim, 46 SGK binası ile 5 İŞ-KUR hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Bu binaların kurumların hizmet kalitesini artıracağına inanıyorum. Bir ülkenin gücü, kuvveti bu mekanlardan gelmektedir. Ve oralarda çalışan personelin de güç kaynağı bu tür fiziki mekanlardır.

‘BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞANLAR OLDU’

Tamamen ayrı çalıştıkları bir dönemden 79 milyon vatandaşımızın tamamının tek tip hizmet aldığı noktaya geldik. Bizi engellemeye çalışanlar oldu, ama “Hayır” dedik, “Bu yapılacak”. İster işçi olun ister memur aynı statüye sahipsiniz. Artık mali açıdan şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Kurumlarımız artık yatırım yapabiliyor, hizmet vermenin ötesinde hizmet kalitesini artırmanın yolunu alıyor. Vatandaş artık hizmet için dere tepe aşmıyor, devlet artık hizmeti vatandaşın ayağına getiriyor. Buralara kolay gelmedik. İşte bu medeni olmanın, çağı yakalamanın, muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmanın mücadelesidir.

“ASGARİ ÜCRET 184 LİRAYDI”

Sosyal güvenlik, e-devlet sisteminde en çok hizmet sunulan ve en yoğun kullanılan alanların başında geliyor. Hizmetlerin kullanımının kolaylığını ağlarken emekli maaşında tarihi zamlara imza attık. Asgari ücret 184 liraydı, bugün 1404 lira. Aynı dönemde en düşük SSK işçi emeklisi maaşı 257 liraydı, bugün nerelere geldi. En düşük emekli sandığı emeklisi maaşı 377 liraydı, bugün 1757 liraya yükseldi.

“EMEKLİLER SEFALET İÇİNDEYDİ”

Dünkü Türkiye’de emekli olmak sefalete mahkûm olmak demekti. Şu gerçeği kabul etmek lazım, bugün ülkemizde yaşı gelip emekli olan kimsenin mağdur olması söz konusu değildir. Sadece emeklilerin değil, dul, gazi, yetim gibi tüm vatandaşlarımıza da devlet olarak sahip çıktık.

İCRAAT İÇİNDE İCRAAT YOK

Bugün ülkemiz sınırları içerisinde yaşayıp da sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan kimse yoktur. İmkanı olan kendi primlerini ödüyor, imkanı olmayanın yanında da devlet var. Anayasa’daki sadece o cümleyle değil, icraatla yapıyoruz bunu. Sadece kendi vatandaşlarımızla kalmıyoruz, ülkemizde yaşayan 3 milyonun üzerindeki sığınmacının da temel ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Batı, GSYH olarak bizden çok üstte olmasına rağmen mültecileri ülkelerine almıyorlar. Bize verdiğiniz sözleri yerine getirin diyoruz, atılan adım yok. Ama Aylan bebeğin resmini dergilere kapak yapıyorlar. Ümran’ın o halinin hemen fotoğrafını alıp onu da dergilerine hemen kapak yapabiliyorlar. Tamam da icraat nerede, icraat yok. Ama biz tarihimiz itibariyle o aldığımız sorumluluğun bize yüklediği sorumluluğu nedeniyle her zaman darda kalanın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı bunca badireye rağmen ayakta kalmasını tüm mağdurlara ve mazlumlara sahip çıkmasına, bu şekilde aldığımız dualara borçluyuz. Milletimizin duasını aldıktan sonra Allah’a şükür üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.

ABD BİLE BAŞARAMADI

Bizler 14 yılda ülkemize çağ atlattık. İnşallah bundan sonra da 2023 hedeflerimize ulaşarak yeni Türkiye’nin inşasını da hızlandıracağız. Ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortası belki de dünyadaki tek örnektir. Bu örneğin çok dar bir modelini ABD uygulamaya kalktı, başaramadılar, vazgeçtiler. Biz bu genel sağlık sigortasını ilk getirdiğimizde “Batarsınız, bitersiniz” dediler, önümüzü kesmeye çalıştılar. Ama işte görüyorsunuz 5 yıl geride kaldı, sistem tıkır tıkır işliyor. Biz “insanı yaşat ki devlet yaşasın” dedik. İşte bu anlayışımızın en somut tezahürlerinden biri olan bu uygulamayı incelemek için dünyanın her yerinden heyetler geliyor.

Hatta çok enteresandır, Sultanahmet Camii’de namaz kıldık, ABD’li turist heyeti arkamızda duruyor. “Siz” dediler, “bu genel sağlık sigortasını nasıl hallettiniz. Obama sizin arkadaşınız, ona söylesenize ABD’de de bu işi halletsin”. Ama işte hallolmadı. Çünkü bu toplumu hazırlama noktasında da maharet istiyor.