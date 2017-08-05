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Erdoğan, "15 Temmuz, Çanakkale Savaşından daha önemli"
Erdoğan, "15 Temmuz, Çanakkale Savaşından daha önemli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet’in yaz eğitim programında yaptığı konuşmada “18 Mart 1915’i yaşamadınız bunu okuyorsunuz ama 15 Temmuz’u yaşadık. Dolayısıyla bu bizim için çok daha anlamlı.” dedi.
05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:36
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