Erdoğan, "15 Temmuz, Çanakkale Savaşından daha önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet’in yaz eğitim programında yaptığı konuşmada “18 Mart 1915’i yaşamadınız bunu okuyorsunuz ama 15 Temmuz’u yaşadık. Dolayısıyla bu bizim için çok daha anlamlı.” dedi.