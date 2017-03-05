Erdoğan: 15 Temmuz'da ölenler 'Evetçi', F-16'larla bomba yağdıranlar 'Hayırcı'

Kadın ve Demokrasi Buluşması Programında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışın simgesi evettir, hayırdan geçmez. 15 Temmuz gecesi ölenler evetçiydi, evetçi. F-16'larla bomba yağdıranlar bugünün hayırcıları" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen Kadın ve Demokrasi Buluşması Programına katıldı. Gündeme dair açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışın simgesi evettir, hayırdan geçmez. 15 Temmuz gecesi ölenler evetçiydi, evetçi. F-16'larla bomba yağdıranlar bugünün hayırcıları." diye konuştu.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

İNSANLIK SUÇU

"Bizim kadınlarımızın haklarını, hukuklarını korumak için model almaya, kopya çekmeye ihtiyacımız yoktur. Medeniyetimizde ve kültürümüzde kadın haklarını istediğimiz istikametten geliştirmeye yönelik örnek mevcuttur. Birileri kadına yönelik şiddeti ve bir takım ifadeleri örnekleri öne çıkarıyorlar. Kadına şiddet bir insanlık suçudur.

ÜÇ BEŞ PSİKOPAT

Vatanı bile, baba vatan değil, ana vatan olarak ifade eden gelenekten başka bir davranış beklenebilir mi? Kadın aileden başlayarak toplumsal hayatın her yerinde söz sahibidir. Dinimiz cenneti annelerin ayakların altına koydu. Onun için çocuklara tavsiyem, anneleriniz ayaklarının altını öpün, orada cenneti koklayın. Üç beş psikopatın yanlışı ne bizi, ne inancımızı ne geleneğimizi temsil eder. Bunlara hak ettikleri cezayı vermek devletin, üzerlerinde toplumsal baskı kurmak milletin işidir. Mesele önce zihniyet meseledir. Siz ne kadar yaptırım getirirseniz getirin, facialar yaşanacaktır.

ÖLENLER 'EVETÇİYDİ' ÖLDÜRENLER 'HAYIRCIYDI'

Türkiye, geçtiğmiz 14 yılda demokrasisinde çok büyük fedakarlıklar yaparak yol aldı. Şimdi ne diyorlar ekonomi felaket. Felaket olsa, şimdi 18 Mart Şehitler Köprüsü ihale yapıldı. 10 milyar lira. Şimdi çalışmalar başladı, 18 Mart'ta da temelini atacağız. Yol medeniyettir dedik, 15 sene önce boşuna konuşmadık. İstanbul susuzdu, İstanbul'u suya kavuşturduk. Barışın simgesi evettir, hayırdan geçmez. 15 Temmuz gecesi ölenler evetçiydi, evetçi. F-16'larla bomba yağdıranlar bugünün hayırcıları.