Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan: 15 Temmuz'da ölenler 'Evetçi', F-16'larla bomba yağdıranlar 'Hayırcı'

»
Erdoğan: 15 Temmuz'da ölenler 'Evetçi', F-16'larla bomba yağdıranlar 'Hayırcı'
Kadın ve Demokrasi Buluşması Programında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışın simgesi evettir, hayırdan geçmez. 15 Temmuz gecesi ölenler evetçiydi, evetçi. F-16'larla bomba yağdıranlar bugünün hayırcıları" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen Kadın ve Demokrasi Buluşması Programına katıldı. Gündeme dair açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışın simgesi evettir, hayırdan geçmez. 15 Temmuz gecesi ölenler evetçiydi, evetçi. F-16'larla bomba yağdıranlar bugünün hayırcıları." diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

İNSANLIK SUÇU

"Bizim kadınlarımızın haklarını, hukuklarını korumak için model almaya, kopya çekmeye ihtiyacımız yoktur. Medeniyetimizde ve kültürümüzde kadın haklarını istediğimiz istikametten geliştirmeye yönelik örnek mevcuttur. Birileri kadına yönelik şiddeti ve bir takım ifadeleri örnekleri öne çıkarıyorlar. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. 

ÜÇ BEŞ PSİKOPAT

Vatanı bile, baba vatan değil, ana vatan olarak ifade eden gelenekten başka bir davranış beklenebilir mi? Kadın aileden başlayarak toplumsal hayatın her yerinde söz sahibidir. Dinimiz cenneti annelerin ayakların altına koydu. Onun için çocuklara tavsiyem, anneleriniz ayaklarının altını öpün, orada cenneti koklayın. Üç beş psikopatın yanlışı ne bizi, ne inancımızı ne geleneğimizi temsil eder. Bunlara hak ettikleri cezayı vermek devletin, üzerlerinde toplumsal baskı kurmak milletin işidir. Mesele önce zihniyet meseledir. Siz ne kadar yaptırım getirirseniz getirin, facialar yaşanacaktır.

ÖLENLER 'EVETÇİYDİ' ÖLDÜRENLER 'HAYIRCIYDI'

Türkiye, geçtiğmiz 14 yılda demokrasisinde çok büyük fedakarlıklar yaparak yol aldı. Şimdi ne diyorlar ekonomi felaket. Felaket olsa, şimdi 18 Mart Şehitler Köprüsü ihale yapıldı. 10 milyar lira. Şimdi çalışmalar başladı, 18 Mart'ta da temelini atacağız. Yol medeniyettir dedik, 15 sene önce boşuna konuşmadık. İstanbul susuzdu, İstanbul'u suya kavuşturduk. Barışın simgesi evettir, hayırdan geçmez. 15 Temmuz gecesi ölenler evetçiydi, evetçi. F-16'larla bomba yağdıranlar bugünün hayırcıları. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Akşener: Türkiye'den başka o paçavrayı asan ülke yok!Akşener: Türkiye'den başka o paçavrayı asan ülke yok!Erdoğan: 15 Temmuz'da ölenler 'Evetçi', F-16'larla bomba yağdıranlar 'Hayırcı'Erdoğan: 15 Temmuz'da ölenler 'Evetçi', F-16'larla bomba yağdıranlar 'Hayırcı'Destici'den referandum açıklaması!Destici'den referandum açıklaması!Kütahyalı'dan Türkşen'e: Darbeci, hain, terörist, şerefsiz, meczup!Kütahyalı'dan Türkşen'e: Darbeci, hain, terörist, şerefsiz, meczup!A&G anket sonuçlarını açıkladıA&G anket sonuçlarını açıkladıCHP'li Özel: AKP içinde 80 FETÖ'cü vekil var mı yok mu?CHP'li Özel: AKP içinde 80 FETÖ'cü vekil var mı yok mu?Bozdağ: Alman istihbaratı mı yaptı?Bozdağ: Alman istihbaratı mı yaptı?Şehit aileleri 'hayır' diyecek!Şehit aileleri 'hayır' diyecek!Böke: Milliyetçilik üzerinden tiyatro oynanıyorBöke: Milliyetçilik üzerinden tiyatro oynanıyorAKP'liler MHP Ordu İl Teşkilatı'nda!AKP'liler MHP Ordu İl Teşkilatı'nda!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti