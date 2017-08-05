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Erdoğan: "15 Temmuz'u yaşadağımız için 18 Mart'tan daha anlamlı"

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Erdoğan: "15 Temmuz'u yaşadağımız için 18 Mart'tan daha anlamlı"
Erdoğan “18 Mart 1915’i yaşamadınız bunu okuyorsunuz ama 15 Temmuz’u yaşadık. Dolayısıyla bu bizim için çok daha anlamlı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyanet’in yaz eğitim programında konuştu. 

Oda TV'nin haberine göre Erdoğan “18 Mart 1915’i yaşamadınız bunu okuyorsunuz ama 15 Temmuz’u yaşadık. Dolayısıyla bu bizim için çok daha anlamlı.” dedi.

"DİYANETİN BU KONUDA ÇOK EKSİĞİ VAR"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmam Hatip'e tahammül edemediler. Farklı bir nesil gelir endişesi taşıdılar. Sırf bunun için eğitim sistemi alt üst edildi. Diğer liselerin mezunlarına sözüm yok. Kaliteyi oralarda da arayacağız. FETÖ işte bu zaafı kullanarak memleketimizin başına bela oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda çok eksiği var. Defalarca bu ikazı yaptık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarda çok ama çok geç kalmıştır."

ÖĞRENCİLER İLAHİ OKUDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca İstanbul Müftülüğü'nün ev sahipliğinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 220 öğrencinin iştirakiyle gerçekleştirilen yaz etkinliğinin Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kapanış programına katıldı. Programa katılan öğrenciler ilahi okudu.

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