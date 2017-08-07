Erdoğan: "2019'da olumlu bir sonuç alamazsak..."

Rize'de İl Danışma Meclis'i toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 seçimlerinde olumlu bir sonuç alamazsak önümüze psikolojik bariyer çıkarılır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İÇİN ÖNÜMÜZE PSİKOLOJİK BARİYER ÇIKARTABİLİRLER”

Şimdiden kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Yol açık, gökten ne yağar ki yer kabul etmez ya. Bu vesile ile bir kez daha tüm kardeşlerime teveccühleri için teşekkür ediyorum. Halk oylaması ile geçtiğimiz yeni yönetim sisteminde çıta yükseldi. Biz yüzde 34,4 ile iktidara gelmiştik. Yeni sistemde başarı çıtası yüzde 50+1 oy. İş şimdi kolay değil, daha zor ama çalışacağız. Siz, zoru Allah’ın izniyle kolay kılacaksınız.

Mahalli idareler seçimi var. Mart 2019. Çok iyi bir netice almamız gerekiyor ki 2019 kasımındaki parlamento ve başkanlık seçimini de çok daha güçlü kılalım. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için önümüze psikolojik bir bariyer çıkartılabilir. Asıl imtihanımız 2019 kasımında yapılacak seçimler olacaktır. Geçmişte milletvekili seçimlerinde ulaşabildiğimiz en yüksek oy, yüzde 49.5 iken mahalli idareler seçimlerinde, bunda düşüş gördük.

“TEŞKİLATTA METAL YORGUNLUĞU…”

Teşkilatlarımızın bir kısmında metal yorgunluğu emareleri gördüğümü çeşitli defalar dile getirdim. Teşkilatlarımızda kapsamlı değişim yapmak zorundayız. Genel başkan olarak bu konuda, kardeşlerim, kararlıyım. Milletimizin bizden beklentilerini karşılayabilecek donanıma sahip arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Belde seçimlerinden başladık, şimdi ilçe ve il seçimleri var.

Koltuklara getireceğimiz arkadaşların isimleri değil, o isimlerin acaba, halkla iletişimi nasıl. Aslolan bu.”

“AYDER’İ KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE ŞANINA YAKIŞIR HALE GETİRECEĞİZ”

Şu andaki Ayder, bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Burayı İnşallah devlet olarak da özellikle duracağız. Ayder’i kentsel dönüşüm ile hakikaten şanına yakışır hale getireceğiz.

İçişleri Bakanımız ile Uzungöl’ü görüştük. Aynı değişim dönüşümü Uzungöl’de yapmamız lazım. Bunlar çekim alanı. Otel olayına girmeleri halinde Rize rahatlayacak. Anlık kazançlar uğruna güzelliklerimizin tahribine asla müsaade etmemeliyiz.