Erdoğan: 3 değil 5 çocuk yapın

Yurt dışındaki Türklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan Avrupa’daki kardeşlerime sesleniyorum. Oralara sıkı sahip çıkın. Daha iyi semtlerde yaşatın. En iyi arabalara binin. En güzel evlerde oturun. Üç değil beş çocuk yapın" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişenir'de konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bu millet, F16’ları göğsünü siper ederek durdurdu. Rabbim, sana hamd olsun beni bu millete hizmet etmekle görevlendirdin. Şimdi el ele, omuz omuza bir yere yürüyoruz. Nereye, 16 Nisan’a. 16 Nisan’da 15 Temmuz’un hesabını sormaya var mıyız? 16 Nisan’ı unutmayın, 15 Temmuz’un bir intikamı olacaktır.

Terör örgütleri ne diyor, Kandil’den haber gönderiyorlar. Diyorlar ki; Kandil 16 Nisan’da oyumuz hayır. Pensilvanya ne diyor? “Hayır”. Ana muhalefet ne diyor? “Hayır”. Bakın kimler bir araya geldi görüyor musunuz? Bunların yok birbirinden farkı. AKP’ye gönül veren kardeşlerim, MHP’ye gönül veren kardeşlerim “Evet” diyorlar. Bak, BBP’ye gönül veren kardeşlerim “Evet” diyorlar. Fakat CHP’ye, HDP’ye, Saadet Partisi’ne gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Sizler de bir olun, iri olun, diri olun, hep beraber kardeş olalım.

'O İŞ BİTTİ'

Hani girelim dediğimiz Avrupa Birliği var ya… AB Adalet Divanı karar alıyor. Ne diyor? Başörtüsünü yasaklıyor ya. Bıktık ya bıktık. Hani din özgürlüğü vardı? İnanç özgürlüğü vardı? Sıkıysa kipayı da yasaklasana. Yasaklayabilir mi? Ve İstanbul büyükşehir belediyesi de hemen ertesi gün kendilerine dedik ki, iptal edin. İptal ettiler, bitti o iş.

Bir bayan bakana kapılarını kapatan ve konsolosluğuma sokmayanlara bizim de kapılarımız kapalıdır. Benim dışişleri bakanıma uçuş yasağı getirenler kusura bakmasınlar, bizim de uçuş yasağımız vardır.

'BURADAN AVRUPA'DAKİ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM'

Benim Fatma Betül kardeşimi karşılamaya gelen insanlara karşı, onların üzerine atlarıyla itleriyle saldırmanın neresi demokratlıktır? Benim hüseyin kurt kardeşimi yatırıp köpeklere parçalatanların, eski roma’daki gladyatörlerden ne farkı var? Seçim bitince de geri çark ediyor ‘hadi kaldığımız yerden devam edelim’ diyorlar. Yok öyle yağma. “oturur kahvaltı yaparız, yemek yeriz” Terbiyesize bak ya dalga mı geçiyorsun?

Buradan Avrupa’daki kardeşlerime sesleniyorum. Oralara sıkı sahip çıkın. Daha iyi semtlerde yaşatın. En iyi arabalara binin. En güzel evlerde oturun. Üç değil beş çocuk yapın. Çünkü Avrupa’nın geleceği sizlersiniz. Size yapılan haksızlıklara verilecek en güzel cevap bu olacaktır.