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Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

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Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından üç üniversiteye rektör atadı.

Buna göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Ali̇şarlı, yeni kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü'ne de Prof. Dr. Muhsin Kar, atandı.

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