Erdoğan: "ABD'ye dost demeye dilim varmıyor"

Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Erdoğan, "Ülkemizde kara listede olan bir FETÖ'cü, Amerika'da rektör olarak atanabiliyor. Bu davranış karşısında Amerika'ya 'dost' demeye dilim varmıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'a North American Üniversitesi'nde rektörlük görevi verilmesini 'dost demeye dilim varmıyor' diyerek eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl bu konferans vesilesiyle sizlere hitap ederken FETÖ’ye ayrı bir yer vermiştim. 15 Temmuz gecesi yaşananlar malesef dile getirdiğim endişeleri bizi haklı çıkarmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları

Bu darbe girişimi en sinsi en pervasız ihanet girişimidir. Milletin malını mülkünü evlatlarını gaspeden bu çete, en büyük terör eylemini gerçekleştirmiştir. O gece milletimiz devletine sahip çıktı ve bu darbe girişimini boşa çıkardı. Şimdi iddianameler tamamlandıkça itiraflar geldikçe ihanetin büyüklüğünü çok daha iyi anlıyoruz. Dünyaya örnek olacak bir demokrasi destanı yazıdğı için milletimizle ne kadar iftihar etsek az. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu hadise müttefiklerimiz için de turnusol kağıdı oldu. O gece miletimiz canını hiçe sayarak demokrasisini savunurken bize yılladır demokrasi dersi verenler bekle, gör politikası izlemişlerdir. Çıplak elleriyle tankları durduranlar, uçaklara meydan okuyanlar.. Burada kayıtsızlıktan bahsediyorum. Hatta darbenin başarılı olmasını ummaktan bahsediyorum. Aynı ikircikli tavır aldığımız yasal tedbirler konusunda da devam ediyor. Yaşadığımız hadiselerin onda birini yaşamadıkları halde aldıkları tedbirler ortadayken bizim aldığımız haklı tedbirler bu çevreler tarafından eleştiriliyor. Hatta bu darbeciler kimi Avrupa ülkelerinde mağdur gibi karşılanıyor. FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlere bazı haklar altın tepside sunuluyor. Bir tas çorba için kapısına gelenleri kovanlar bu darbecilere sahip çıkıyor. Dost demeye dilim varmıyor ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu ülkeler karşısında şaşırıyoruz. FETÖ mensupları Amerika’da bir üniversiteye rektör olabiliyor. Bu ne menem bir iştir. Muhataplarımıza bu meseleleri anlatmayı sürdüreceğiz.

115 ÜLKEDE MİLİTAN YETİŞTİREN OKULLARI…

FETÖ’nün 115 ülkede örgüte militan yetiştirme okulları vardı. 6 ülkede bu okullar kapatıldı. 2 ülkede okullara el koyuldu. 7 ülkede Türk Maarif Derneği’ne devredildi.