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Erdoğan, AKP'li milletvekilleriyle toplantı yapacak

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Erdoğan, AKP'li milletvekilleriyle toplantı yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li Belediye ve İl Başkanlarıyla yaptığı toplantıların ardından bu kez de milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Hürriyet'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü AKP Genel Merkezi’nde parti yönetimiyle bir toplantı yaparak TBMM Başkan adayını ve partinin grup yönetiminde görev alacakları belirleyeceği öğrenildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile yola devam edilip edilmeyeceğine bu toplantıda karar verilecek. Partinin grup başkanvekilleri ile Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin kimlerden oluşacağına ilişkin de nabız yoklanacak.

Partinin Meclis Başkanı adayının 12 Kasım’da kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Perşembe günü parti yönetimiyle yapılacak toplantının ardından milletvekilleriyle de gruplar halinde görüşmelerde bulunulması planlanıyor.

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