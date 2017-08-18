Erdoğan Almanya'daki vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki, sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri... Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır."