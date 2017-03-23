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Erdoğan: "Ardı ardına şehitler geldi, konser veremedik!"

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Erdoğan: "Ardı ardına şehitler geldi, konser veremedik!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de bugün verilecek konser hakkında"Biz bugün burada ilk defa bir konser veriyoruz ha. Çünkü ardı ardına şehitler geldiler, geldiler, geldiler, biz de burada konser veremedik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Balkan Federasyonu'nu kabul etti. Bugün ilk kez Beştepe'de konser verileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bugün burada ilk defa bir konser veriyoruz ha. Çünkü ardı ardına şehitler geldiler, geldiler, geldiler, biz de burada konser veremedik" dedi.

DÜN BİR TELEVİZYON PROGRAMINA DENK GELDİM

izlediği bir televizyon programından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz 16 Nisan'da Türkiye'de de sandık başına gidiyoruz. Türkiye'nin yönetim sisteminin değişmesi, sadece bizi ilgilendirmiyor. Anayasa değişikliği konusunda yalan yanlış şeyler söyleniyor. Dün bir televizyon programına denk geldim. O konuşan kişinin söylediği şey çok saçmaydı. 'Ne ürettin onu söyle' Ya biz cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili seçime gidiyoruz, sen 15 senede nelerin üretildiğini anlamıyorsan sana yazıklar olsun. Hastanemizin olmadığı ilimiz kalmadı, şimdi şehir hastanelerini yapıyoruz. Dev hastaneler."
 

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