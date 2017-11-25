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Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı

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Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile bu sabah telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu iki görüşmenin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğumunun yüzüncü yılı vesilesiyle yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yle görüşmesinde MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in bu ülke ve millet için yaptığı olumlu katkılara dikkati çekerek, kendisinin hayırla yad edilmekte olduğuna değindi.

Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'le de ayrıca görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhuma Allah'tan rahmet dilediği kaydedildi.

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