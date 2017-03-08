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Erdoğan: Başkanlık sistemi gelirse terörle daha iyi mücadele edilir

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Erdoğan: Başkanlık sistemi gelirse terörle daha iyi mücadele edilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Başkanlık sisteminin gelmesi halinde terörle daha iyi mücadele edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Nisan’da referanduma sunulması planlanan yeni sistemin terörle mücadele daha çok etkili olduğunu savunurken “Arkasında bölücü terör örgütünü görenler eş başkanlar vardı. Çıkıp açık açık bizim arkamızda PKK, DHKP-C, YPG, DAEŞ var diye sayıyor. Bütün bunlar sayılıyor ama bu yapı içerisinde bunlara anında müdahale yapamıyorsunuz. Ama başkanlık sisteminde bunlar olmaz. Bu işler gecikmeye tahammülü olan işler değildir” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Bizim için her gün Kadınlar Günü'dür. Kadınlar Günü'nde ne yazık ki bir töreni burada yapmayı planlarken Bursa'dan Ankara'ya gelmeyi planlayan otobüsün kaza yapması nedeniyle 7 hanım kardeşimiz hayatını kaybetti. 30'u aşkın hanım kardeşimiz yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

Başkanlık sistemi şu 14 yıllık geçmişimizde bize birçok gerçekleri öğretti. Nerede sıkıntı yaşıyoruz. Nerede rahat bir çalışma zemini yakalıyoruz. Bunları öğrenme fırsatı bulduk.

Bizde muhalefetin huyudur; siz beyaz diyorsanız onlar siyah diyecektir.

Mevcut sistem ülkede istikrarı tehdit ediyor. Cumhurbaşkanlığında aynı ekolden gelmediğiniz zaman büyük sorunlar oluyor. Biz bu sorunu Sayın Sezer ile yaşadık.

14 sene içerisinde ekonomide diğer ülkelerde, batı ülkeleriyle çok ciddi bir yarışın içine girdik.

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