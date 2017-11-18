Erdoğan: Bazı yanlışları aptallar değil alçaklar yapar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ile ilgili sert konuştu. Erdoğan, "Daha dün Norveç'teki NATO tatbikatında sergilenen terbiyesizliği takip ettiniz. Bazı yanlışları aptallar değil ancak alçaklar yapar. Bu da öyle bir hadisedir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Rize 6. Olağan İl Kongresi için geldiği Rize Kapalı Spor Salonu'nun dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "İçeride yapacağımız konuşmayı buradaki dev ekrandan izleme fırsatınız olacak. Kongreden sonra Rize'de yapacağımız bazı görevlerimiz var. Onları yerine getireceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

'BU ÜLKEYİ BİZİM BAŞIMIZA YIKMAK İSTEYEN...'

Erdoğan, kongrede özetle şöyle konuştu: "Rize'yi bir başka İstanbul'u bir başka Kars'ından Edirne'sine Mardin'ine kadar her bir şehrimizi ayrı ayrı severiz. Bunun için tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet diyoruz. Ama birileri bunu anlamıyor. Allah'ın izniyle bizler de sizleri dünyanın ilk 10 sırasına sokacağız bunun başka yolu yok. Geldiğimizde 26. Sıradaydık ve G-20'ye girdik. Bu bir azmin, inanmışlığın neticesidir. Bunu birlikte yaptık, siz bize biz size inandık. Şimdi hedef, Allah'ın izniyle ilk 10'un içerisine girmek. Yapar mıyız? Eyvallah. Bu ülkeyi bizim başımıza yıkmak için ellerini ovuşturan o kadar büyük bir çevre var ki... Çevremizde yaşananları görüyorsunuz. Ordumuzu en güçlü ordu, polisimizi en güçlü poli haline getireceğiz ki saldırıları bertaraf edelim. ekonomimizi güçlü olacak ki önümüzü görebilelim. 2002 Kasım'da göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. 2013'de bitirdik ve IMF bizden borç istedi. Arkadaşlara dedim ki verin. Baktılar ki Türkiye veriyor, vazgeçtiler. Geçtiğimiz 15 yılda gece gündüz çalıştık ve çalışacağız.Bugün geriye dönüp baktığımızda ülkemizi nereden nereye getirdiğimiz ortada. AK Parti doğru zaman ve zeminlerde hiçbir zaman kendini eleştirmekten korkmayan bir partidir. Ana muhalefet sadece yalanla iftira ile tarihi işlerle uğraşmışlardır.

'NATO SKANDALINI APTALLAR DEĞİL ALÇAKLAR YAPAR'

Hem içeriden hem dışarıdan saldırılara maruz kalıyoruz. Bu saldırılar milletimize ve ülkemizedir. Vesayet güçlerinin tüm saldırılarına Akif'in ruhuyla cevap veriyoruz. Türkiye güçlendikçe hücumların şiddeti artıyor. Daha dün NATO tatbikatındaki terbiyesizliği sizde gördünüz. Bazı yanlışları aptallar değil ancak alçaklar yapar. Bu da öyle bir hadisedir. Bu terbiyesizliği NATO içinde varlığını bir süredir takip ettiğimiz çarpık bir bakışın dışavurumu olarak anlıyoruz. NATO'nun güvenilirliği sorgulanır hale gelmiştir. Biz kendimizi savunmak için S-400 almaya kalktığımızda kimileri tarafından ortaya konulan tepki de bu çarpıklıktandır. Başkalarına ses çıkarmayanlar nasıl oluyor da Türkiye'ye ses çıkarıyorlar. İş Türkiye'ye gelince farklı tavır sergiliyor. Kusura bakmasınlar Türkiye birilerine sorarak karar vermeyecek, milleti ile konuşarak karar verecektir. Bunlar Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve terörle mücadele döneminde kime ne kadar güvenenebileceğimizi gördük.."

'ŞAHSİ HİMAYEM ALTINDA'

Türkiye yakın gelecekte kendi hava savunma sistemlerini kuracak ve dostlarıyla paylaşacak. Kimsenin bizi elindeki teknoloji gücüyle tehdit etmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizde yürütülen tüm savunma sanayi ve yüksek teknoloji projeleri şahsi himayem altındadır. engellerle karşılşaşan herkese Cumhurbaşkanlığı'nın kapısı açıktır. Hebna edilecek tek bir damla alın terimiz yok. En alçak senaryoyu uyguluyor. Bölgede adeta terör fabrikası kuruldu.

'AFRİN'DE AYNI ADIMLARI ATACAĞIZ'

Fırat Kalkanı Harekatı ile zaten her şey görüldü. Bundan sonraki süreçte de şimdi İdlib'de aynı adımları atıyoruz. Afrin'de aynı adımları atacağız. Kim ki bize en ufak bir tacizde, tehditte bulunur, bunun hesabını sorarız. Biz 911 kilometre sınırımız olan bir ülkeden bu tehdidi alacak, sessiz kalacağız, 12 bin kilometreden buraya birileri gelip buraya müdahale edebilecek. Bu nasıl iş? Bizim yaptığımızdan daha doğal, daha tabii ne olabilir?