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Erdoğan, 'bedelini ağır ödeyecekler'

Erdoğan, 'bedelini ağır ödeyecekler'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan ziyareti öncesi Hürriyet Gazetesi’nin tartışma yaratan "Karargâh rahatsız" haberini "Çok çok çirkin, terbiyesizlik, seviyesizlik, bedelini ağır ödeyecekler" sözleriyle yorumladı.
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