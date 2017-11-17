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Erdoğan Belediye Başkanlarını topluyor

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Erdoğan Belediye Başkanlarını topluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 48 il belediye başkanını kabul edecek.

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