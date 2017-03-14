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Erdoğan: Biz Hollandalıların cibiliyetini iyi biliriz!

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Erdoğan: Biz Hollandalıların cibiliyetini iyi biliriz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz Hollanda'yı ve Hollandalılar Srebrenitsa Katliamı'ndan tanırız. Onların cibiliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu orada katlettikleri insan sayısından tanırız" dedi.

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'yla yaşanan krize ilişkin sert söylemlerini sürdürerek, "Biz Hollanda'yı ve Hollandalılar Srebrenitsa Katliamı'ndan tanırız. Onların cibiliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu orada katlettikleri insan sayısından tanırız" dedi. "Savaşın bile bir ahlakı, bir kuralı vardır" diyen Erdoğan, "Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. He Hollandalı gibi olursa açar, onu söyleyeyim" ifadesini kullandı. Erdoğan, Türkiye'deki konsolosluğa ve büyükelçiliğe giriş çıkışın yasaklandığını belirtti.

Erdoğan, Hollanda'ya desteğini açıklayan Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e de tepki göstererek, "Ya senin zaten ondan farkın yok. Başka şey de beklemiyoruz. O da atlarıyla itleriyle saldırıyor. Sen de atlarınla, itlerinde saldırıyorsun" ifadesini kullandı.

 

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