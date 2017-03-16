Erdoğan: Bizde öyle bir Başbakan yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakan'ı Rutte'ye yüklendi. Rutte'nin "seçimden sonra Başbakanla yemek yiyebiliriz" sözlerine değinen Erdoğan, "Geç o işi. Bizde öyle bir Başbakan yok" şeklinde cevap verdi.

Sakarya’da Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda ve Almanya'ya çok sert tepki gösterdi.

Hollanda'da yapılan seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, Rutte'a seslenerek "seçimi kazanmış olabilirsin ama Türkiye gibi bir dostu kaybettin" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

TÜRKİYE GİBİ BİR DOSTUNU KAYBETTİN

Ey Rutte, sen seçimi birinci parti olarak almış olabilirsin. Ama bilesin ki Türkiye gibi bir dostunu kaybettin. Efendim "seçimden sonra başbakan ile bir yemek yiyebiliriz" Biz de öyle bir başbakan yok, geç o işi. Sen kaybettin. Avrupa'da kim bunları yapıyorsa ki, Almanya bu işin başını çekmiştir. Onlarla da bu işi enine boyuna oturup konuşacağız.

4 bin 500 PKK'lı dosyası verdim bunlara ben. Hiçbiriyle alakalı adli bir işlem yapmadı. ama kendisi kalkıyor buradaki bir ajan teröristi... Bir Alman rezidansında bunlar saklıyor. Bir ay sakladılar. Bunu alman şansölyesi benden istiyor. “dedi ki onu bıraksanız…” Dedim ki “bizim yargımız bağımsızdır” Sonunda mahkeme çıktı ve tutuklandı. Neymiş Alman vatandaşıymış… Ne vatandaşı olursa olsun. Eğer bunlar Türkiye’de gizli ajanlık yapıyorsa bunun bedelini ödeyecek.

BUNLAR HAÇLI HİLAL MÜCADELESİNİ BAŞLATTILAR

AB’nin Adalet Divanı bir açıklama yaptı. İşverenlere diyor ki “isterseniz işyerlerinize başörtülü çalışmak isteyenlere müsaade etmeyebilirsiniz. Hani inanç özgürlüğü? Hani din özgürlüğü? Bu kararı veren kim? AB’nin Adalet Divanı. Bunlar Haçlı hilal mücadelesini başlattılar, başka izahı olamaz ve şu anda yaptıkları budur. Açık söylüyorum, Avrupa hızla ikinci dünya savaşı öncesi günlere doğru yuvarlanıyor.