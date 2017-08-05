Erdoğan, "Bozdağ Kürttür"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği yaz programı kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde ayrımcılık yapılmadığına değinerek Bekri Bozdağ ve Mehmet Şimşek'in kürt olduğunu hatırlattı.
05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği" kapanış programına katıldı.
Konuşmasının bir bölümünde ayrımcılık yapılmadığına değinen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda bizim hükümetimiz içerisinde, partimin içerisinde Kürt kardeşlerim var. Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ Kürttür. Genel Başkan Yardımcım Mehdi Bey Kürttür. Bizim böyle bir derdimiz yok."
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