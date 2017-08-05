Erdoğan, "Bozdağ Kürttür"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği yaz programı kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde ayrımcılık yapılmadığına değinerek Bekri Bozdağ ve Mehmet Şimşek'in kürt olduğunu hatırlattı.