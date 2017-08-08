Erdoğan: Bunlar Müslüman değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Üzerimize salınmaya çalışan DEAŞ'a karşı da ciddi bir mücadele ediyoruz. Bunlar Müslüman değil. Diğer terör örgütlerine de nefes aldırmıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Focus dergisine verdiği mülakatta "Alman turistleri Türkiye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyardığı" iddiaları ile ilgili olarak "Şayet terör örgütleri ile bir aradalarsa bunun hesabını verecekler. Şeytanla bile iş birliği yapsalar bunun cezasını ödeyecekler. Ne zaman ki 'Ne münasebet Türkiye'de herkes develtin güvenliği altındadır' derse hak ettiği saygıyı görecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Focus dergisine verdiği mülakatta Alman turistelere yönelik "Uzun zamandır Türkiye'de halihazırda hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını söylüyorum; ne canınız ne de mal ve mülkünüz için" ifadelerini kullandığı öne sürülmüş ancak CHP'den yapılan açıklamda iddia yalanlanarak, dergiye tekzip gönderildiği ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Önceki gün Rize'deki üniversitemizin lojman inşaatını gördük. Çalışmalarla ilgili brifing aldık. AK Parti Rize toplantısına iştirak ettik. Beşikdüzü'nde vatandaşlarımızla kucaklaştık. Buradan sonra AK Parti Trabzon toplantısına katılacağım. Sonra Rize'ye döneceğim, yarın Giresun'a gideceğim toplu açılış törenleri yapacağız. "

"Karadeniz insanları benim için motivasyon kaynağı oluyor. Biz Karadeniz'i seviyoruz. Tüm Türkiye'yi seviyoruz. Biz tüm insanları seviyoruz. Değerli kardeşlerim Trabzon bölgesine liderlik ülkesine katkı yapma konusunda birikim sahibi bir şehrimiz. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1984 yılında kuruldu bu mazi önemli bir zenginliktir. Böyle bir tarihi birikimi harekete geçirmekte zorlandığımıza göre bir sıkıntı var. Biz Trabzon'da çok daha fazlasını bekliyoruz. Çünkü potansiyel buna müsait. Biz bunları yapmaya varız. Şimdi soruyorum siz bu talepler karşılığında ne taahhüt ediyorsunuz? El ele vereceğiz ve bu işi başaracağız."

“40 yıl buna hazırlandılar”

"Mesela ihracatı 5 milyar dolara çıkarmayız taahhüt ediyor musunuz? Tamam dediler. Şehrimizin 2.6 milyar dolarlık vergi gelirini 2-3 katına çıkarmayı taahhüt ediyor musunuz? Eyvallah dedi. Elbette devletten yatırım beklemek hakkınız. Şehir olarak bölgemize nasıl bir katkıda bulunduğunuza bakmamız gerekiyor. Beraber koşmamız gerekiyor. Son üç yılda hem terör hem ekonomi ülekmizi yeni bir yükseliş trendine sokmayı başardı. Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getirdik. Tarihimizin en büyük ihaneti olan FETÖ ihanet girişimini milletimizle akamete uğrattık. Bazen geliyorlar oğlumuzun bir suçu yok diyor ya oğlunun çevirdiği dolaplardan haberin yok. O bir şarlatan ya. Neler yaşadı bu ülke? Kırk yıl buna hazırlandılar. Dertleri bu ülkeyi yıkmak ele geçirmekti."

"Milletim çağrımıza anında cevap verdi. 250 şehidimiz oldu ama milletimiz 80 milyon oldu. Gazilerimize şifa diliyorum. Ayrıca yeni bir şey var. Üzerimize salınmaya çalışan DEAŞ a karşı da ciddi bir mücadele ediyoruz. Bunlar Müslüman değil. Diğer terör örgütlerine de nefes aldırmıyoruz."

“İstihdamda işsizliği tek haneli rakamlara indirdik”

"Ekonomi alanında tüm göstergeler yükselişi gösteriyor. İyi yoldayız. Yüzde 5'lik büyüme oranını yılın sonuna kadar sürdüreceğiz. Herkes yanına kendi potansiyeline göre eleman alsa ve bir anda 1 milyon 600 bine kadar istihdam alınan sayıya ulaştı. Merkez Bankasındaki rezervimiz 107 milyar dolara ulaştı. İstihdamda işsizliği tek haneli rakama indirdik."

Bankalara faiz çağrısı

"Bakın hala biz faizler düşsün diyoruz bankalar ise vatandaşın parasını soyup soğana çevirmeye çalışıyor. Ama ben inanıyorum gerek Merkez Bankamız bu işi aşağı çekecek. Geçtiğimiz yıl çektiğimiz onca sıkıntıya rağmen bankalar yüzde 40 civarında kar elde etmiş hale bak! Bu bir felaket! Biz kimseden zararına iş yapmasını istemiyoruz. Bankalardan faiz oranlarını makul derecede tutmasını bekliyoruz. Bankacılık sektörü biraz daha cesaretli olursa yükseklişimiz tırmanacaktır. Trabzon'dan büyüme performansını bekliyoruz. "

"Sözde Adalet Yürüyüşü böyle bir şey yok! Adalet ise git İzmir Belediyesindeki işçilere adalet ver. Beyoğlu Belediyesi çöpülükten geçilmiyor. Yok bunların böyle bir dertleri yok. Ben diyorum ki bu zata şunu sormak lazım 'Ya siz ülkede yaşamıyor musunuz?' Bu devlet değil mi sizi koruyan? Ne yaptınız da dur dendi? Ankara'dan İstanbul'a giderken onlarla birlikte yürümedin mi? Partisinin en büyük ihanet suçu olan cezaevine giren milletvekilinin durumu kendisini rahatsız ediyor. Atatürk Havalimanı'nda tanklar orada dururken sen neden kaçtın? Adamların görüşme yaptı sonra Bakırköy'e gittin. Sonra 'Oradan izledim' diyorsun."

Kılıçdaroğlu'na çağrı: Rabiayı öğrenmesini öneriyorum

"Şayet terör örgütleri ile bir aradalarsa bunun hesabını verecekler. Şeytanla bile iş birliği yapsalar bunun cezasını ödeyecekler. Ne zaman ki 'Ne münasebet Türkiye'de herkes develtin güvenliği altındadır' derse hak ettiği saygıyı görecek. Rabiayı öğrenmesini öneriyorum. Bu işaret bir terör örgütünü işareti diyor vah zavallı. Tek millet derken 80 milyon biz tek milletiz. Tek Bayrak bizim bayrağımız belli. Üç tek vatan 7800 kilometre kare ile tek vatan. Bu topraklara kim saldıracak olursa bedelini anında ödeyecek."

"Siyasette yalan söyleme işinde bu zatın oldukça mahir olduğunu biliyoruz. Mahkemelerdeki FETÖ'cüler de onun izinden gidiyor. Akıncı'da üniformalıların selam verdiği kişi orada 'Tarla bakmak için bulundum' diyor. Darbecileri organize eden kişi gözümüze baka baka odamdan hiç çıkmadım diyor. "

"Terör örgütleri ağzı ile konuşanlar bu işin sonunun nereye varacağını hesaplamıyorlar mı? Herkes aklını başına alsın. Türkiye geçtiğimiz 15 yılda içerdeki ve dışardaki tüm olumsuzluklara rağmen gelişti. İnşaallah içerde ve dışarda yaşanan gelişmelere rağmen gelişmeye devam edeceğiz."