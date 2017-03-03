Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan: "Bunlar teröre yardımdan yargılanmalı"

»
Erdoğan: "Bunlar teröre yardımdan yargılanmalı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay'ın ödül töreninde konuştu. Almanya'nın iptal ettiği mitingleri eleştiren Erdoğan, "Bunlar (Almanya) teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor" dedi.

Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin toplantılarını iptal etmesi hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, referandumla ilgili önemli sözler sarfetti. Erdoğan şöyle konuştu:

"ALMANYA'NIN TERÖRE YARDIM VE YATAKLIKTAN YARGILANMASI GEREKİYOR"

İstikbal ve istiklal için, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için 'Evet' diyorum. Allah'ın izniyle necip milletimizin desteği ile bu ülkeyi büyütmeye devam edeceğiz. Birçok yalanlar uyduruyorlar. Almanya'daki son gelişmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunlar yok bilmem temsilcisi içeri alınmış, ondan değil. 1 ay bu kişi PKK'nın temsilcisi olarak Alman ajanı olarak bu kişi Alman Konsolosluğu'nda saklanmıştır. Ve bunu bize teslim edin yargılansın dediğimizde vermediler. Bunu bana Merkel söylediğinde 'Sizdeki teröristler tarafımızdan isteniyor, bize ne diyorsunuz? Yargı bağımsızdır. Biz şu anda bağımsız ve tarafsız yargımıza güveniyoruz verin yargılansın'.

Önce vermediler. Sonra nasıl olduysa verdiler ve yargı görevini yaptı, tutukladı. Şu anda yüzlerce terörist Almanya'da terör estiriyor. Benim Adalet Bakanım resmi görüşme yapacak, vatandaşlara şu kampanyayı anlatacak. Orası parka müsait değil diyor. Adalet Bakanımızı, Ekonomi Bakanımızı konuşturmuyorlar. Ben video konferansla meydan mitingine katılacağım, anında dünyada görüşmemiş, iki saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Konuşma yapmamı engelliyor. Cemil Bayık Kandi'den konuşabiliyor. Bunlar (Almanya) teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor. Sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana dökeceğiz. Artık o eski Türkiye yok. Ayaklarının üzerinde duran bir Türkiye var.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: "Bunlar teröre yardımdan yargılanmalı"Erdoğan: "Bunlar teröre yardımdan yargılanmalı"Rıza Müftüoğlu kitabını imzalayacakRıza Müftüoğlu kitabını imzalayacakÇavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştüÇavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştüMHP'den Almanya'ya tepkiMHP'den Almanya'ya tepkiCHP'den 'esnafa destek' çağrısıCHP'den 'esnafa destek' çağrısıÖzdağ: Asıl yasakçı ve baskıcı sizsiniz!Özdağ: Asıl yasakçı ve baskıcı sizsiniz!Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya tepkiKılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya tepkiSiyasi Partiler Kanunu değişiyor mu?Siyasi Partiler Kanunu değişiyor mu?Özdağ: Tek başına savaşa götürebilirÖzdağ: Tek başına savaşa götürebilir“Alevi yurttaşlar bu oyuna gelmeyecektir"“Alevi yurttaşlar bu oyuna gelmeyecektir"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti