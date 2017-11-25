Erdoğan: "Bunlara nasıl Müslüman deriz, bunlar katil!"

Balıkesir'deki astsubay mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır'daki cami saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muvazzaf astsubay adaylarının mezuniyet töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

GEÇMİŞİNİ BİLMEYE GELECEĞİNİ GÖREMEZ

Milli Savunma üniversitemizi faaliyete geçirmiştik. Tüm askeri okulları aynı çatı altında toplama düşüncesi eskiden beri vardı. 15 Temmuzun ardından süratle gerçekleştirdik. Bu yıl hazırlık sınıflarına öğrenciler alarak yeni sistem işler hale getirildi. Ekim ayında özel kuvvetlerde görev yapacak üst teymenlerimizi mezun ettik. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi askeri okullarda 10 bin 328 öğrencimiz eğitim görüyordu. Şuan da 10 bin 348 öğrencimiz eğitim görüyor. Astsubaylarımızın ailelerini özellikle tebrik ediyorum. Maziden atiye bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez inancıyla kültürümüze sahip çıkıyoruz. Tarihi hakikatlerimizi bilmezsek Suriye, Irak, Balkanlar politikamızı nasıl oluşturabilirdik.

Bölgemizde yaşanan hadiseler sebebiyle birilerinin çıkarları zayıflıyor olabilir ama bizim canımız yanıyor. Mustafa Kemal'in ifadesiyle Misak-ı Milli'yi bir tarafa atabilir miyiz? Fırat Kalkanı'nın ne olduğunu anlayabiliyor muyuz? Bizim oralara yönelik hassasiyetimizin altında tarihi gerçekler yatıyor. Soçi'de düzenlenen zirve, Suriye konusunda insani trajedileri önlemeye ve bölgenin geleceğini mümkün olan en adil şartlarda oluşturmaya yönelik çabaların bir ürünüdür

YENİ TERÖR OLUŞUMLARINI ENGELLEMEK İÇİN HAMLE YAPMAK ZORUNDAYIZ

Bir terör örgütü eliyle ve bu örgüt bahane edilerek yerle yeksan edilen medeniyetimizin kadim şehirlerindeki yıkımları durdurmak, oluk oluk akan Müslüman kanını engellemek için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur. İşte buyurun dün, Mısır'da Cuma namazında DEAŞ'ın yaptığı katliam... Bunlara nasıl Müslüman deriz? Bütün bu bölgede yeni terör oluşumlarının engellenmesi için bu hamleleri yapmak zorundayız. Bir terör koridoru oluşturulurken kenara çekilmemizi isteyen olabilir. Bunlarla ilgili kararı birileri bizim adımıza veremez. Maruz kaldığımız çok yönlü saldırıların bizi oyundan çıkartıp yedek kulübesine bile değil sahanın tamamen dışına atmak isteyenlerin farkındayız. Biz bu oyunu kendimiz ve kardeşlerimiz için yönlendirmekte kararlıyız."