Erdoğan: "Bunlardan istifade edelim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa’da konuştu. STK temsilcilerine seslenen Erdoğan Türkiye’deki bazı mültecilerin vatandaşlığa alınacağını açıkladı.

Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Ne demiştik? 'İnlerine gireceğiz' Şu anda inlerine girdik, giriyoruz, kaçacak delik arıyorlar. Bu tür ciddi manada büyükşehirlerde, şurada, burada terör eylemleri vesaire yapıyorlar. Arkadaşlar, tabii ki her başarının bir bedeli vardır ama er veya geç bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız; Biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla değil cenk meydanlarında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanlarıyla ve büyüklerimizin dualarıyla kurduk."

BİR KISMINI VATANDAŞLIĞIMIZA ALACAĞIZ

Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız. Çünkü bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var, mühendisler var, avukatlar var, doktorlar var, vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa vatandaşımız olarak, bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar.

Kimse güçlenen Türkiye'yi hazmedemiyor. Güçlü bir Türkiye'nin neler başarabileceğini çok iyi biliyorlar. İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütleri ve ekonomik manipülasyonlar üzerinden dayatılan senaryoyu kabul etmedik etmeyeceğiz.

DAYANMA GÜCÜMÜZÜ KIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Adı ne olursa olsun, terör örgütlerini adeta bir koçbaşı gibi kullanarak dayanma gücümüzü kırmaya çalışıyorlar. Bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye yerine, iç sorunlarıyla boğuşan, terörden başını kaldıramayan, istikrarsız bir ülke istiyorlar. Bunun için de kendini kullandırtmaya hazır kim varsa, hangi örgüt varsa hepsini tedavüle sürdüler. Soruyorum; milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin en güçlü zamanında hendekle, çukurla, bombayla hayatı insanlarımıza rezil edenleri başka kim harekete geçirmiş olabilir? Milletin kendilerine siyaset için verdiği yetkiyi kullanmak yerine gidip terör baronlarına kapı kulu olanlar, bu ihanetlerine başka ne gerekçe gösterebilirler? 40 yıldır himmet, hizmet, eğitim diyerek devlete sızan, milletin en kutsal değerlerini sömüren FETÖ'nün 248 insanımızın kanına girmesinin başka açıklaması olabilir mi?

ÖNEMLİ OLAN İNSANİ İSTİHBARATTIR

İstihbaratın en önemlisi teknik istihbarat değildir, en önemlisi insani istihbarattır ve bu konuda muhtarlarımız, bu konuda vatandaşımız eğer bunu bildirirse o zaman güvenlik güçlerimizin işi de o denli kolay olacaktır. Terörün kökünü kurutmak istiyorsak öncelikle kimden gelirse gelsin terör eylemlerini lanetlemeli, bunlara karşı ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilemeliyiz.