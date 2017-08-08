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Erdoğan: "Bursları anneye veriyoruz. Babaya versek..."

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Erdoğan: "Bursları anneye veriyoruz. Babaya versek..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Artık dünya Türkiye'yi konuşuyor. Türkiye bir idol. Battı, bitti diyorlardı. Aldık Türkiye'yi bu noktaya getirdik. 

Geziciler çıktı. Zannetiler ki gezicilerle bizi bitirecekler. Gezicilerin arkasında emperyalistler vardı.

İktidarımız döneminde 2.5 milyar fidan diktik.

Eğitimde Türkiye'nin üniveristesi olmayan ili kalmadı.

'BURSLARI BABAYA VERSEK GİDECEK SİGARA İÇECEK'

Bursları anneye veriyoruz. Babaya versek gidecek sigara içecek. Önümüzdeki dönemde burs ve krediler de artacak. Lisansüstü ve doktora da artacak. Bu ülkede Batı'yla yarışacağız.

Trabzon'un Şehir Hastanesi de yakında başlıyor.

Biz gelmeden önce hastayı bir yerden alıp götürmek ölümdü ölüm. Şimdi ambulans uçaklarımız var.

İlaç Türkiye'de yok mu, yurtdışından mı gelecek. Onun bedelini biz devlet olarak öderiz. Vatandaşın çile çekmesine göz yummayız. Hakkınızı arayın. Böyle bir şey olduğu anda yetkilileri arayın.

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