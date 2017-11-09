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Erdoğan: Cam filmi yasağında yanlış yapıldı

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Erdoğan: Cam filmi yasağında yanlış yapıldı
AKP'li vekillerle toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam filmi düzenlemesi için, "Yanlış yaptılar, düzeltmeleri için talimat verdim" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Otomobillerdeki cam filmi yasağıyla ilgili olarak konuşan Erdoğan, “Yasak yanlış, mağduriyet olmamalı, gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim” dedi.

AKP'li vekillerin kendisine FETÖ yüzünden mağdur olan vatandaşlarının şikayetlerini iletmesi üzerine “Bu şikayetlerin bir kısmını incelediğimizde altından FETÖ çıkıyor, acırsak acınacak hale geliriz” diye konuştu.

Erdoğan, istifa eden belediye başkanlarının dışlanmaması gerektiğini de ifade etti.

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