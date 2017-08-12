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Erdoğan, Coca-Cola fabrikasını böyle açtı!

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Erdoğan, Coca-Cola fabrikasını böyle açtı!
Isparta'daki Coca Cola fabrikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Sosyal medyadan Erdoğan'a çok sert tepki geldi.

Isparta'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Coca Cola fabrikasının açılışını gerçekeştirdi.

110 milyon TL'lik bir yatırım yapılan fabrika hizmete açılırken, yerel gazetelerin aktardığı bilgilere göre; Coca Cola'nın Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan fabrikası Coca-Cola'nın Türkiye'deki 10. fabrikası olacak.

"BERABER BÜYÜYORUZ"

Coca Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, ​Isparta'da açılacak olan fabrika ile ilgili olarak Turkishtime adlı ekonomi dergisine şu beyanatı verdi: ​"Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu, Türkiye, Ortadoğu, Orta Asya ve Pakistan'da toplam 10 ülkede, 24 fabrika ve 10 bin çalışanla faaliyet gösteren bölgesel bir Türk şirketi olan Coca- Cola İçecek olarak Türkiye'deki onuncu fabrikamızı Isparta'da açmaya hazırlanıyoruz.

1964 yılından bu yana Türkiye ile beraber büyüyoruz. Bölgesel olarak içinde bulunduğumuz zorlu şartlara rağmen faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalara inanıyoruz. Ana hissadarımız Anadolu Grubu ile yatırımlarımıza devam ediyoruz."

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Erdoğan'ın Coca Cola firmasını açmasına sosyal medyadan büyük tepki geldi. Özellikle İslamcı hesaplardan yapılan paylaşımlarda Erdoğan'a ağır eleştiriler yöneltildi.

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İşte o tepkilerden bazıları:

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