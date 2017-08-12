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Erdoğan, Coca-Cola fabrikasını böyle açtı!

Erdoğan, Coca-Cola fabrikasını böyle açtı!
Isparta'daki Coca Cola fabrikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Sosyal medyadan Erdoğan'a çok sert tepki geldi.
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