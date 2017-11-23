Erdoğan: "Darbecilerin tamamı tasfiye edildi"

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şerefli kurumu kirleten darbecilerin tamamı tasfiye edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda düzenlenen 855 Muvazzaf Subay Adayının Mezuniyet Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın, konuşmasından satır şöyle:

"DARBECİLERİN TAMAMI TASFİYE EDİLDİ"

Milletimizle birlikte darbe girişimini engelledikten sonra bu şerefli kurumu kirleten darbecilerin tamamı tasfiye edildi.

Ülkemizi ele geçirmek isteyenlerin işe harp okullarından başladığını görüyoruz. Bu okullarda son 10 yılda görev yapmış, tabur komutanı düzeyindeki yöneticilerin neredeyse tamamının darbecilerle birlikte olduğunun ortaya çıkması çok önemlidir.

Kara Harp Okulumuz yeniden yapılandırılarak süratle eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Hem eğitim kadrosu hem öğrencileri yenilenen okulumuzun tek bir gayesi vardır.

TSK’ya en kabiliyetli subayları yetiştirmektir. Harp okullarımıza bunun dışında bir misyon biçmeye kalkanlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Biz de aynı tecrübeleri tekrar tekrar yaşama yanlışına düşemeyiz.

Diğer harp okulları gibi, kara harp okulumuz da milletimizin evlatlarının tamamına kapıları açık olacak şekilde öğrenci kabulü yapıyor. Hiçbir kesimin, marjinal zihniyetin okullarımızı ele geçirmesine imkan vermeyecek, tamamen yerli ve milli yapıyı buralara hakim kıldığımızı inanıyorum.

“BU OKULLARIMIZIN ESKİ SİSTEME DÖNMESİ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Türkiye’nin artık kaybedecek ne zamanı ne de insanı vardır. Bunun için üniversite mezunları arasından alınan öğrencilerimize 4 yılda verilen askeri eğitimin daha fazlası 1 yıl içinde verilerek hepsi de vazifeye hazır hale getirilmişlerdir. Müfredat içinde askeri derslerin oranı yüzde 18’den yüzde 60 üzerine çıkartılmış, diğer derslerin oranı yüzde 40 düzeyine çekilmiştir. Ayrıca eğitim öğretim seviyesi bir yıl artırılarak güçlü bir yabancı dil altyapısı oluşturulmuştur. Aslında yıllar önce yapılması gereken reformları da kısa sürede hayata geçirmiş olduk. Bu okullarımızın eski sisteme dönmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Bugün Kara Harp Okulumuzda yeni dönemin ilk meyveleri olan 858 teğmenimizi mezun ederek, ülkemize hizmet için görev yerlerine gönderiyoruz. Teğmenlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, alınların öpüyor, görev yerlerinde başarılar diliyorum. Teğmenlerimizin ailelerini de ülkelerine böyle hayırlı evlat yetiştirdikleri için ayrıca tebrik ediyorum. Cumartesi günü de inşallah Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulumuzun mezuniyet törenine iştirak edecek, orada astsubaylarımız ve aileleriyle bir araya geleceğiz.