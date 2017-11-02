Erdoğan: Devlet Memurları Kanunu değişmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun tepeden tırnağa değişmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşünde gazetecilere çeşitli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun tepeden tırnağa değişmesi gerektiğini ifade etti.

"KÖKLÜ DÜZENLEMELER YAPAMAZSINIZ"

Konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarında "Bürokrasiye dediğiniz türden bir çekidüzen verebilmek, 657 ile bağlantılı bir konudur. Bu 657 var olduğu sürece, siz bürokraside arzu edilen türden köklü düzenlemeler yapamazsınız." ifadelerine yer verdi.

"GEREKLİ ADIMLARI ATABİLİRİZ"

"Sadece birini bir yerden alır başka bir yere koyabilirsiniz. O da köklü bir düzenleme anlamına gelmez. Gerçek manada bir düzenleme, 657'nin tepeden tırnağa değiştirilmesiyle mümkün olabilir." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında "O da tabii ki anayasa değişikliği yetkisi yapabilecek güçte olmakla mümkündür. Temenni ederim ki parlamentoda anayasa değişikliğini yapacak güce sahip oluruz. O vakit bu yönde gerekli adımları atabiliriz." ifadelerini kullandı.