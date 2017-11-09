Erdoğan: Diktatörlük olsaydı adamı alıp götürürlerdi

Muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Sözcüsü Tezcan'ın sözlerine tepki göstererek "Diktatörlük olsaydı ne sen, ne genel başkanın öyle konuşabilirdi. Adamı alıp götürürlerdi" ifadelerini kullandı. Erdoğan, MHP'ye de teşekkür etti.

41. kez muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi hedef aldı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın 'Faşist diktatörlük' sözlerini eleştiren Erdoğan, MHP'ye de kendilerine olan destekten dolayı teşekkür etti.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

BU ÜLKEDE DİKTATÖR OLSAYDI, ADAMI ALIP GÖTÜRÜRLERDİ

Ana muhalefet partisinin FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karşısında da üzüntülerimi ifade etmek isterim. Ben bu zihniyeti halkıma özellikle havale ediyorum. Bu ülkede bir diktatör olsaydı sen ne Tekirdağ'da öyle konuşabilirdin, adamı alıp götürürlerdi. Ne senin genel başkanın ne sen öyle konuşabilirdin. Faşist bir sistemin içinde bunlar yok.

MHP'YE TEŞEKKÜR

MHP'nin hayati konularda yanımızda yer almasını takdir ve memnuniyetle karşılıyorum.