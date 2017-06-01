Erdoğan düşen helikopterle ilgili bilgi aldı

AKP ve CHP'li vekiller arasında tartışma

CHP'li Tezcan: Buna rapor demek mümkün değil

Karamollaoğlu: Hükümet acil olarak...

Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk: Kamuda bir paralel yapı daha var