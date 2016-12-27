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Erdoğan: "Elimizde resimler, video kayıtları, belgeler var"

Erdoğan: "Elimizde resimler, video kayıtları, belgeler var"
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