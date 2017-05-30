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Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol takımını ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluğun ardından sözünü tutan Datome'nin saçlarını inceledi.
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BİR DE BUNLAR VAR
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 10 05 2017
15 NİSAN 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Darbenin gizli toplantısının görüntüleri ortaya çıktı
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 22 02 2017
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