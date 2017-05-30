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Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol takımını ağırladı.

Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol takımını ağırladı. 1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluğun ardından sözünü tutan Datome'nin saçlarını inceledi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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