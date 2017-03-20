Erdoğan, Futbol Zirvesi'nde de 'evet' propagandası yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futbol Zirvesi'nde yeni Anayasa'yı anlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "Bazılarının jübile zamanı gelmiş hâlâ direniyorlar. Daha önce 7 kez yenildiler, 16 Nisan'da bir kez daha yenilecekler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Futbol Zirvesi’nde konuştu. Erdoğan’ın buradaki gündeminde de 16 Nisan’da yapılacak yeni anayasa referandumu vardı.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

Dünyanın her yerinde itilip kakılan kenar mahalle çocuklarının umududur futbol. Çocukluğumuzun da hikayesidir. Ben profesyonel değildim. Amatördüm. Hayatımın her aşamasında futbolun baha neler kazandırabildiğini biliyorum. Bu oyundan çok istifade ettim. Özellikle siyasetin temelde futbolla birçok ortak yönü olduğuna inanıyorum. Spor gibi siyasetin özü de rekabettir. Futbol gibi siyaset de aşk ve adanmışlık olmayınca sürdürülebilir bir iş değildir.

YENİ ANAYASA REFERANDUMU İLE İLGİLİ

Siyatetin kaliteki yükseldikçe sandıkları yıkıcı siyasetle şikeyle elde edeceğini sananlar millet tarafından tasfiye edilmiştir. Fikirlerinin gücüne güvenmeyenler anayasa değişikliğine karşı şiddete ve yalana başvurmaktan çekinmediler. Anayasa değişikliğini maddeleriyle tartışmak yerine akla hayale sığımayan yalanlarla milletin kafasını bulandırıyorlar. 18 yaşındaki genç parlamentoya girebilecek. Bu ne demek, genç ve dinamik insanlar orada olacak demek. Bazılarının jübile zamanı gelmiş hâlâ direniyorlar. Daha önce 7 kez yenildiler, 16 Nisan’da bir kez daha yenilecekler.

FUTBOL ZİRVESİNDEN NOTLAR

Farklı başlıklarda çeşitli oturum ve panellerin düzenleneceği etkinliğe birçok önemli spor adamı konuşmacı katılıyor. BeIN Media Group Strateji ve Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ziad Hammoud, NBA Avrupa Direktörü Üst Düzey Başkan Yardımcısı Benjamin Morel, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Direktörü Timo Lumme ile THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayc’nın yanı sıra La Liga Genel Direktörü Javier Gomez, UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso ve Bundesliga Strateji Direktörü Steffen Merkel yer alacak. Ardından, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Borussia Mönchengladbach Başkanı Rolf Königs’in konuşma yapacak.

AZİZ YILDIRIM TEKNESİ İLE GELDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haliç Kongre Merkezin’deki organizasyona teknesi ile geldi. Fenerbahçe Kulübü başkanı Yıldırım ile beraber Futbol Zirvesi’ne Fenerbahçeli yöneticiler de katıldı.

FATİH TERİM: “BUNDAN SONRA DA ZİRVEMİZ GELENEKSEL HALE GELİP DEVAM EDECEK”

Futbolun Zirvesine katılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim organizasyon öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu sene katılım daha fazla olduğunu belirten ve bu organizasyonun bir gelenek haline geleceğini söyleyen Fatih Terim şunları söyledi: “Geçen sene birincisini yapmıştık. Bu sene de sürpriz olarak Cumhurbaşkanı’mız da katılıyor. Onun gelmesiyle buraya katılım da bir hayli artmış durumda. Yerli ve yabancı birçok misafirimizi ağırlıyoruz burada. Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu’na da çok teşekkür ediyorum. Burada kim ne bilmek istiyorsa, kimin aklında ne varsa öğrenebilir. Gayet herkes için faydalı olabilecek bir zirve bu. Çeşitli futbol adamlarımız olacak ve futbol adına kendi bildiklerini aktaracak. Bundan sonra da zirvemiz geleneksel hale gelip devam edecek. Bu sene uluslararası alandan gelmiş birçok arkadaşımız var. Ben de onlara moderatörlük yapacaktım ama kampa gideceğim. Tekrar bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim.”