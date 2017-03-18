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Erdoğan, hangi CHP'li başkanı tebrik etti?

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Erdoğan, hangi CHP'li başkanı tebrik etti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edip, CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i tebrik etti.

Toplu açılış töreni için dün Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Anı Defterine yazdığı yazıda, CHP'li başkan Yılmaz Büyükerşen ve ekibini kentte yapılan hizmetlerinden ötürü tebrik etti.

Oda TV'nin haberine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediyesini ziyarette, anı defterine yazı yazdığı belirtildi. Eskişehir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, anı defterindeki yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Toplu açılış töreni vesilesiyle geldiğim Eskişehir'imizde, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. Coğrafyamızdaki kadim medeniyetlerin mirasçısı yerleşim yerlerinden biri olan Eskişehir eğitimde, sanayide ve ticarette yaptığı ataklarla, ülkemizin seçkin şehirlerinden biri haline gelmiştir. Bu gelişmede payı olan Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibi başta olmak üzere herkesi tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. Eskişehirli vatandaşlarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.

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