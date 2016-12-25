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Erdoğan Hanuka Bayramı'nı kutladı

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Erdoğan Hanuka Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında “Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

“Farklılıkları zenginlik telakki eden, din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak bizler, dün olduğu gibi bugün de herkesin kendi din ve geleneğini özgürce yaşayabilmesine büyük önem veriyoruz” açıklamasında bulunan Erdoğan, tüm vatandaşların kendi kültür, din ve geleneklerini hayatlarına yansıtabilmelerinin, karşılıklı saygı ve sevginin, birlik ve beraberlik için de son derece önemli olduğunu her vesileyle vurguladıklarını ifade etti. Erdoğan,  “Bu duygular eşliğinde, yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşadığımız, toplumumuzun ayrılmaz parçası Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka bayramını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum” dedi.

GAZİANTEP’İN KURTULUŞU

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e tebrik telgrafı gönderdi.

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