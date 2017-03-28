Erdoğan 'hayır' çadırında ne konuştuklarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de 'Hayır' çadırına ziyaretinde neler konuştuğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de Hacıosman Metro istasyonu yanında CHP’nin ‘hayır’ çadırına yaptığı sürpriz ziyarette neler konuşulduğunu anlattı.

‘Evet’ çadırını ziyaret ettikten sonra ‘Hayır’ çadırına girdiğini ifade eden Erdoğan, “Hayır çadırındakilere ‘Niçin hayır diyorsunuz’ diye sordum. Dediler ki; biz, çağdaş bir Türkiye istiyoruz. Yani şu anda çağdaş bir Türkiye yok. “Neyimiz eksik dedim. Köprülerimiz, hızlı tren, okullar. Bunlar yok mu? 14 sene önce bunlar var mıydı?” dedi. Çadır ziyaretinde bir kişinin “Siz Aleviler ile Sünnileri ayırıyorsunuz” dediğini belirten Erdoğan “Biz kimseyi ayırmadık. Böyle bir ayrım varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisi Alevi. Hem de bir siyasi partinin başında. Neyi eksik? Ben Dersim katliamını lanetledim. Ama o lanetleyemedi. Lanetlerse çünkü bir yerlere dokunacak” diye konuştu.