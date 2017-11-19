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Erdoğan: "Hedef Türkiye'dir"

Erdoğan: "Hedef Türkiye'dir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Bayburt İl Kongresi'nde konuştu.
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