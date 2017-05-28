Erdoğan: Hükümet adına özür diliyorum

Şehit yakınlarıyla iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada "belki haklarınız konusunda bazı eksikler, bazı aksamalar olabilir. Bunlardan dolayı da ben özellikle hükümetimiz adına sizlerden özür diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen şehit yakınları ile iftar programında bir araya geldi.

"Cumhurbaşkanı olarak ben de yanınızdayım"

Terör örgütlerinin kendilerini en güvende hissettikleri yerlerin tozunu attıran askerlerin, polislerin, korucularının "Delikanlım! İşaret aldığın gün atandan/Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan/Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan/Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın/Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın" hissiyatında olduğunu düşündüğünü anlatan Erdoğan, "15 Temmuz günü FETÖ mensuplarının üzerine bizimle birlikte tüm milletimiz yürümüştür. Bölücü terör örgütünün üzerine de orada bu mücadeleyi veren kahramanlarımızla birlikte tüm milletimiz yürüyor.

Milletlerin tarihlerinde böyle diriliş, böyle şahlanış dönemleri her zaman ortaya çıkmaz. Türk milleti, yeni bir diriliş, yeni bir kuruluş, yeni bir yükseliş döneminin işaretini, 15 Temmuz direnişi ile vermiştir. Bize ve bizden sonra gelenlere düşen görev, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmektir. İşte bu anlayışla şehitlerimizin manevi emanetlerinin ifadesi olan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsüne sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

HÜKÜMET ADINA ÖZÜR DİLERİM

Şehitlerin emanetleri olan, geride bıraktıkları yakınlarına sahip çıktıklarını ifade eden Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile diğer kuruluşların bu konuda her türlü çabayı gösterdiğini vurgulayarak, katılımcılara şöyle seslendi:

"Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her türlü meselelerinde, Cumhurbaşkanı olarak ben de yanınızdayım. Şunu açık ve net söyleyeyim, belki haklarınız konusunda bazı eksikler, bazı aksamalar olabilir. Bunlardan dolayı da ben özellikle hükümetimiz adına sizlerden özür diliyorum.

Fakat bu aksamalar, aksaklıklar için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız her zaman yanınızdadır, müracaatınızı oraya yaptığınız anda da bu aksaklıklar süratle giderilir. Bundan hiç endişeniz olmasın. Valiliklerimiz aynı şekilde. Hiçbirisi eğer bunu yerine getirmiyorsa, lütfen bizim de kapımızı çalın.

Şehit yakınlığı ve gazilik unvanları başlı başına bir şeref, gurur kaynağıdır. Bunun karşılığı hiçbir maddi değerle, dünyevi paye ile ölçülemez. Bu unvanları taşıyan her bir kardeşimin temsil ettikleri kavramların önemine uygun bir vakar içinde hareket ettiklerini biliyorum. Bunun için de her birinize ayrı ayrı şükranlarımız sunuyorum."